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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء تنفيذ قوافل تعليمية مجانية في المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، البدء فى تنفيذ قوافل تعليمية مجانية فى المراجعات النهائية لطلبة وطالبات الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى وذلك بنطاق إدارات بندر ومركز دمنهور وكفر الدوار التعليمية خلال الفترة من  ١٨ / ٥ وحتى ٢٠/ ٥ / ٢٠٢٣، حيث سيتم تقديم خدمة تعليمية مجانية وتدريب طلاب الشهادة الثانوية على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية وتدريبهم على مجموعة من الاختبارات التي تم إعدادها بمعرفة نخبة من أفضل معلمى الوزارة والكوادر المتخصصة من المستشارين بجميع المواد العلمية ومقدمى البرامج التعليمية وأن فاعليات القافلة التعليمية.

وصرح وكيل الوزارة، أنه تم اختيار مجمع دمنهور الثقافى مقرا للقافلة التعليمية لطلبة وطالبات الثانوية العامة بنطاق إداراتى بندر ومركز دمنهور كما تم اختيار مركز شباب كفر الدوار مقرا للقافلة لطلبة وطالبات بندر ومركز كفر الدوار وسيتم إعدادهما وتجهيزهما وتعقيمهما وتطهيرهما واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية أبنائنا الطلاب.

وناشد يوسف الديب وكيل الوزارة، جميع الطلبة والطالبات وحثهم على أهمية وضرورة الاستفادة من هذا المشروع القومي للقوافل التعليمية المجانية وما تفرزة من جو علمى أكاديمي راقى وبيئة تعليمية مناسبة، موجها  جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات والتحلي بالهدوء والجدية والالتزام من أجل تحقيق الاستفادة القصوى المرجوة حتى يعود ذلك بالنفع عليهم وتحقيق نتائج متميزة بالامتحانات.

 

الاستفادة القصوي الجهود المبذولة الطلبة والطالبات الشهادة الثانوية العامة الشهادة الثانوية المحاضرات

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