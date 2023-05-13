السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| فخرى الجندي: كظم الغيظ من أحب الأعمال إلى الله (فيديو)

الدكتور أسامة فخري
الدكتور أسامة فخري

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، مسئول إدارة المساجد بالأوقاف، إن أحب الأعمال إلى الله تعالى وأفضلها قيمة كظم الغيظ.

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وأضاف الجندي، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم ذات يوم يصطرعون فسأل النبي قائلًا: "ماهذا"، فقالوا له "فلان الصريع لا ينتدب إليه أحد إلا صرعه"، فتبسم النبي وقال "ألا أدلكم على من هو أشد منه"، فانتبه الصحابة إلى حديث النبي متسائلين: من هو هذا، فقال الرسول "رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب غيظ صاحبه وغلب شيطانه".

وأوضح، أن الإنسان يستطيع أن يقهر شيطانه وأن يقهر شيطان صاحبه وأن يجعل هذا الإنسان الذي تقدم إليه بالإيذاء أن وليًا حميمًا له وصديقًا حميمًا له أيضًا من خلال قيمة كظم الغيظ. 

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وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

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