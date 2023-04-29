أسامة فخرى يوضح كيف يكون الأدب مع الرسول (فيديو)

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، مسئول إدارة المساجد بالأوقاف، إن العقل يقتضي الأدب مع رسول الله من باب الأدب ألا نذكر اسم رسول الله مجردًا، بل علينا أن نقدم بين يديه السيادة فهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف الجندي، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الحق سبحانه وتعالى كان إذا أراد أن ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يناديه باسمه مجردًا بل يقدم النداء كقوله تعالي "يا أيها النبي"، أو "يا أيها الرسول"، فلم يقل يا محمد كما قال يا آدم أو يا إبراهيم، فحين يفكر العقل في قوله تعالى "محمد رسول الله" بشيء من العمق يستطيع أن يستخرج معنًى رائعًا وهو الأقدار تمهد للأقدار.

وأوضح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استوفى الكمال في الأخلاق قبل الرسالة وبعدها.

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها، حيث تميزت هذه القناة بالتنوع في المحتوى المقدم.