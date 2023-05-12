قناة الناس.. فخري الجندي يوضح آداب الاستئذان في القرآن الكريم (فيديو)

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، مسئول إدارة المساجد بالأوقاف، إن الاستئذان يجعل الإنسان منا صاحب عفة وذوق رفيع.

وأضاف الجندي، اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الله تعالى بدأ هذا التكليف بقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم"، بمعنى أيها المؤمنون علموا هؤلاء أن يستأذنوا عليكم وهم الذين ملكت أيمانكم، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم يريد أن يربي داخل الأسرة هذا الخلق النبيل داخل تلك الأسرة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.