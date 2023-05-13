زادت عمليات البحث علي الانترنت عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم| كيف تتجنب الغرامة خلال الساعات القليلة الماضية؛ لمعرفة الوقت المتبقي لدفع الفاتورة بدون غرامة تأخير عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم| كيف تتجنب الغرامة وآخر موعد للدفع.



الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم| كيف تتجنب الغرامة؟



ولم يتبقي سوى يومين فقط لتجنب الغرامة حيث حددت الشركة المصرية للاتصالات بعد غدا الاثنين اخر موعد لدفع الفاتورة بدون غرامة بعدها سيتم احتساب الغرامة علي العميل عن الدفع والتي تصل قيمتها 10 جنيهات كحد أدنى أو 1.5% كحد أقصي من قيمة الفاتورة عند السداد، في حالة عدم سداد الفاتورة التي صدرت منذ منتصف أبريل الماضي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم| كيف تتجنب الغرامة؟

وتابعت الشركة أن خط العميل يتم تحويله تلقائيًا إلى وضع استقبال المكالمات فقط لمدة شهر آخر ينتهي يوم الخميس 15 يونيو وفي حين استمرار عدم الدفع ستقوم الشركة بفصل الخدمة عن خط العميل وقطع الحرارة نهائيًا عنه لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وتستقبل الشركة المصرية للاتصالات المواطنين والعملاء داخل 1572 سنترالاً على مستوى الجمهورية من الثامنة صباحًا إلى الثالثة والنصف عصرًا بالإضافة إلى إتاحة الدفع في عدد 120 مركز خدمة ونحو 150 نقطة بيع أخرى في المترو ومحطات السكك الحديدية الكبرى للتيسير على المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ30 يومًا، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر ابريل 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل 2023: (من هنا).

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة “we” وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.