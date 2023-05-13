السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسى سابق: الجيش الروسى فى حالة انتظار للهجوم المضاد من أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال ألكسندر زاسيكين، دبلوماسي روسي سابق، إن أوكرانيا غير قادرة على استمرار الحرب  مع روسيا دون مد الغرب لها بالأسلحة، مؤكدًا أن الغرب وأمريكا بالتحديد لا تريد وقف الحرب لاستنزاف روسيا بدرجة أولى.

روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا بشروط

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "10 داونينج ستريت"، مع الإعلامية جمانة هاشم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا قالت إنها مستعدة للتفاوض، ولكن بشروط، ومنها مطالب تتعلق بالأمن والمستجدات التي حدثت خلال هذه الحرب. 

وأكد "زاسيكين"، أن المعركة مستمرة وهي شرسة وسير العمليات يدل على أن الجبهة يوجد فيها استقرار في أماكن عديدة وتصعيد في أماكن أخرى مثل "باخموت" والجيش الروسي في حالة انتظار للهجوم المضاد من أوكرانيا.

وأشار الدبلوماسي الروسي السابق، إلى أنه حتى الآن غير واضح مصير المعركة والحرب ولذلك فكرة أن الجيش الروسي فشل بحربه غير حقيقية، مؤكدًا أن استعانة روسيا بشركة "فاجنر"، لأنها شركة معروفة بقدرتها على القيام بالمهام القتالية. 

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