السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

زيادة نسبة الدهون.. تعرف على أضرار الإكثار من تناول اللحوم بشكل مستمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتساءل الكثير عبر السوشيال ميديا ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن الأضرار التي تنتج عن الإكثار من تناول اللحوم بشكل مستمر، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ويرصد "الدستور" أضرار الإكثار من تناول اللحوم بشكل مستمر، في سياق السطور التالية:

تحتوي اللحوم على نسبة عالية من الدهون المُشبعة، والإكثار منها يرفع مستوى الكوليسترول الضار، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية قد تسبب الانتفاخ والإمساك وخصوصًا أنها لا تحتوي على الألياف، لذا ينبه الأطباء على الناس بعدم الإكثار من تناول اللحوم بشكل مستمر، تجنبًا لتلك الأضرار التي يمكن أن تحدث بشكل مستمر.

ويسبب تناول اللحوم بشكل مستمر والإكثار منها حالة من الصعوبة الهضم والإصابة بالإمساك، خاصًة أن اللحوم من الأطعمة التي تحتاج إلى وقت حتى يتم هضمها، ولا تحتوي على الألياف، ويمكن أن تسبب حدوث انتفاخات، بسبب الاضطرابات التي تسببها في المعدة واختلاف مواعيد الاخراج، وكل هذا يسبب ضرر كبير على الإنسان بحسب موقع الصحة العالمي.

وأشار موقع الصحة العالمي إلى أن الإكثار من تناول اللحوم يعمل على صعوبة وجود ألياف من مصادر أخرى، وهذا سيبب ويؤثر مع الوقت على صحة القلب والشرايين، حيث أن اللحوم ترفع مستوى الكوليسترول الضار بالجسم، وخاصةً اللحوم المصنعة أو التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون غير الصحية.

وأضاف موقع الصحة العالمي أن تناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني سوف يتم تخزينه بالجسم على هيئة دهون، وبالتالي هذه الدهون ستعمل على ارتفاع وزيادة  في الوزن بشكل مبالغ فيه، وهو الامر الذي يحاول الإنسان تجنبه، وتعمل على الكثير من الشماكل الصحية إن لم يذهب المرء إلى صالة التمارين الرياضية.

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