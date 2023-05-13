الشوط الأول.. فيلا يتقدم على توتنهام.. وتشيلسي يتأخر بهدف على حساب نوتنجهام

تقدم أستون فيلا على نظيره توتنهام بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

هدف فيلا أحرزه رامسي مبكرًا في الدقيقة 8 بتسديدة متقنة، لتسكن شباك فروستر حارس السبيرز.

وفي لقاء آخر، تقدم نوتنجهام فوريست على نظيره تشيلسي بهدف نظيف أحرزه النيجيري آيوني بالدقيقة 13.

وفي لقاءات أخرى يتقدم مانشستر يونايتد بهدف على حساب وولفرهامبتون، كريستال بالاس بهدف نظيف على حساب بورنموث وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء فولهام وساوثهامبتون.

تشكيل توتنهام.. كين يقود الهجوم أمام أستون فيلا في الدوري

حراسة المرمى: فروستر

خط الدفاع: إيمرسون، لينجليه، روميرو

خط الوسط: بورو، سكيب، هويبيرج، دافيز

خط الهجوم: سون، كين، ريتشارليسون

بينما دخل فيلا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: يونج، مينجز، كونسا، مورينو

خط الوسط: ماكجين، لويز، رامسي

خط الهجوم: بونديا، واتكنز، بايلي

ويحتل توتنهام لمركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثامن برصيد 54 نقطة.