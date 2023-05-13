أمريكا تتجنب الفوضى على حدود المكسيك مع قلب قواعد الهجرة

أفادت صحيفة أسوشيتد برس الأمريكية، أن الولايات المتحدة طوت صفحة قيود الهجرة في حقبة وباء كورونا، بهدوء نسبي على حدودها مع المكسيك، حيث تم تكيف المهاجرين مع القواعد الجديدة الصارمة التي تهدف إلى تثبيط العبور غير القانوني وينتظرون الوعد بمسارات قانونية جديدة لدخول البلاد.

وبعد يوم كامل من رفع القواعد المعروفة باسم الباب 42، كان المهاجرون والمسئولون الحكوميون يوم الجمعة ما زالوا يقيمون آثار التحول إلى اللوائح الجديدة التي اعتمدتها إدارة الرئيس جو بايدن على أمل تحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية الجنوبية الغربية وتقويض المهربين الذين يتهمون المهاجرين، للوصول إلى هناك.

ويمنع المهاجرون الآن بشكل أساسي من طلب اللجوء في الولايات المتحدة إذا لم يتقدموا أولًا عبر الإنترنت أو طلبوا الحماية في البلدان التي سافروا عبرها، وستواجه العائلات التي يسمح لها بالدخول مع تقدم قضايا الهجرة الخاصة بهم حظر التجول ومراقبة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). وبالنسبة لأولئك المطرودين من الولايات المتحدة، يمكن الآن منعهم من دخول البلاد لمدة خمس سنوات ويواجهون محاكمة جنائية محتملة.

وعبر النهر من إل باسو في تكساس في سيوداد خواريز بالمكسيك، شاهد العديد من المهاجرين هواتفهم المحمولة على أمل الحصول على موعد مرغوب فيه لطلب الدخول، وخضع التطبيق الرسمي للتسجيل لدخول الولايات المتحدة لتغييرات هذا الأسبوع، حيث يوفر مواعيد للمهاجرين للدخول عبر المعابر البرية.

واستسلم العديد من المهاجرين في شمال المكسيك لانتظار موعد بدلًا من الاقتراب من الحدود دون إذن.

إذا نجح النظام، يمكن أن يغير بشكل أساسي كيفية وصول المهاجرين إلى الحدود الجنوبية. لكن بايدن، الذي يرشح نفسه لإعادة انتخابه، يواجه انتقادات لاذعة من دعاة الهجرة، الذين يقولون إنه يتخلى عن المزيد من الأساليب الإنسانية، ومن الجمهوريين، الذين يزعمون أنه متساهل فيما يتعلق بأمن الحدود. هناك تحديان قانونيان يلوحان في الأفق بالفعل بشأن قيود اللجوء الجديدة.