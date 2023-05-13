الجمبري والجبن القريش.. تعرف على بدائل البروتين غير اللحوم

يبحث الكثير من الجمهور وروّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرورًا بالبحث من خلال موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" عن طرق بديلة تحتوي على نفس فوائد البروتين الموجود في اللحوم.

ويرصد "الدستور" بدائل البروتين غير اللحوم، في سياق السطور التالية، بعدما تصدرت "التريند".

زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني هو من أهم الوجبات الغذائية والتي تحتوي على قدر كبير ومناسب من البروتين، إذ تناوّل الشخص معلقتين كبيرتين من بدة الفول السوداني.

الجوز

يعد البروتين أحد العناصر الغذائية العديدة التي يحتوي عليها الجوز، ويساعد تناول ملعقتين كبيرتين كل يوم على الاستفادة من كافة فوائد الجوز، ليكون بدلًا عن البروتين الذي تحتوي عليه اللحوم.

تناول البيض

تناول البيض هو عنصر ومصدر مهم للبروتين خاصًة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا يرتكز على البروتين ولا يشتهون تناول اللحوم، لذا البيض هو يحل محل البروتين.

الجمبري

يعد الجمبري من العناصر المهمة الذي يحتوي على بروتين، وهو يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للشيخوخة يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الأمراض الصحية المختلفة، يمكن أن يساعد في علاج التنكس البقعي المرتبط بالعمر وتخفيف إرهاق العين، قد يوفر أيضًا الراحة من آلام الدورة الشهرية، يمكن أن يكون الجمبري خيارًا ذات فائدة عالية.

الجبن القريش

الجبن القريش من الأطعمة منخفضة الدهون كما أنها مناسبة في جميع الحميات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، ويمكن أن تكون بديل مثالي للحوم حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من البروتينات.

الفاصوليا البيضاء

تعد الفاصوليا البيضاء من الأطعمة التي تساعد في تخفيض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية بالإضافة إلى أنها غنية بالبروتينات، كما أنها في متناول يد الجميع وهو الأمر الذي يبحث عنه روّاد السوشيال ميديا والجمهور عبر موقع البحث الإلكتروني الشهير “جوجل”.