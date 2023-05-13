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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"القاهرة الفاطمية فى رواية الحلواني".. ندوة ببيت المعمار المصري 27 مايو

بيت المعمار المصري
بيت المعمار المصري

يقيم بيت المعمار المصري، ندوة بعنوان "القاهرة الفاطمية فى رواية الحلواني ثلاثية الفاطميين" يحاضر فيها الروائية الدكتورة ريم بسيوني، الدكتورة هبة صفية الدين، وذلك يوم السبت ٢٧ مايو الساعة ٦ مساءً .

وتتحدث ريم بسيوني وهبة صفية الدين فى الندوة عن القاهرة الفاطمية، والعمارة الفاطمية في رواية الحلواني ثلاثية الفاطميين.

تدور أحداث رواية "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" حول ثلاث شخصيات أثْروا التاريخ المصري بالكثير من المواقف التي ما زالت خالدة في ذهن المصريين بما تركوه من آثار؛ حيث تبدأ الرواية بالقصة الأولى التي تحكي عن جوهر الصقلي، مؤسس القاهرة، والقائد العسكري الكبير، وأحفاده الذين تابعوا مسيرته بما صنعوا من حلوى تميزت بها الفترة الفاطمية في مصر. 

بينما تدور القصة الثانية حول شخصية بدر الجمالي، القائد الأرمني والي عكا، الذي استعان به المستنصر بالله الفاطمي في القضاء على آثار الشدة المستنصرية، وأعاد الحياة إلى طبيعتها في مصر بعد أن عينه رئيسًا للوزراء وقائدًا للجيوش، فأحبه المصريون لما نشره من عدل وتنظيم في مصر. 

بينما تدور القصة الثالثة والأخيرة حول شخصية صلاح الدين الأيوبي؛ ذلك الكردي الذي نجح في حماية مصر من الصليبيين، وكيف حكم مصر بعد القضاء على الفاطميين وعلى مذهبهم الشيعي.

طرح غلاف رواية «الحلوانى.. ثلاثية الفاطميين» لريم بسيونى

تعمل بسيوني كأستاذة لغويات في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وصدر لها عدد من الكتب العلمية والروايات، مثل: "بائع الفستق"، و"دكتورة هناء"، و"الحب على الطريقة العربية"، و"مرشد سياحي"، و"أولاد الناس... ثلاثية المماليك"، و"سبيل الغارق"، و"القطائع... ثلاثية ابن طولون". كما تُرجمت أعمالها إلى اللغات الإنجليزية، والإسبانية، والإيطالية، واليونانية.

وحصلت بسيوني على العديد من الجوائز الأدبية، من بينها: جائزة أفضل عمل مُترجم في عام 2009 عن رواية "بائع الفستق"، وجائزة "ساويرس للأدب" في عام 2010 عن رواية "دكتورة هناء". وفي عام 2020، حصلت على جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عن "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"، ثم حصلت في عام 2022 على جائزة الدولة للتفوق في الآداب عن مجمل أعمالها.

القاهرة الفاطمية رواية الحلواني ثلاثية الفاطميين الدكتورة ريم بسيوني الدكتورة هبة صفية الدين بيت المعمار المصري

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