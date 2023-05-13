ماجد المصري لـ"الدستور": "ضرب نار" تجربة فريدة.. وشخصيتى فى "خمس جولات" مفاجأة

أعرب النجم ماجد المصري، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى يتلقاها على دوره في أحداث مسلسل «ضرب نار» الذى عرض فى السباق الدرامي الرمضانى المنقضى، واستطاع أن يتصدر التريند ولفت انظار المشاهدين، منذ انطلاق أولى حلقاته، بشخصية «زيدان»، وأصبح حديث الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن أحداث العمل كانت في تصاعد مستمر وإيقاعه سريع مليء بالأحداث الشيقة، التي تتسم بالإثارة والغموض التي جعلته يحظى بنسبة مشاهدة عالية.

«ضرب نار» مشحون بالثراء الفني على كافة المستويات

وأضاف "المصري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الحمد لله سعدت كثيرًا بردود الأفعال والتعليقات منذ عرض الحلقات الأولى حتى الحلقة الأخيرة، وبالتعاون مع اصدقائي واخواتى ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، لذا اعتبر «ضرب نار» تجربة فريدة من نوعها عمل مشحون بالثراء الفني على كافة المستويات بداية من السيناريو الذى كتبه بحرفية شديدة السيناريست الكبير ناصر عبد الرحمن، والأبطال المشاركين والإنتاج والإخراج بقيادة مصطفى فكرى، الذى يتمتع برؤية خاصة، وفي الحقيقة أنا فخور جدا بالمشاركة في هذا العمل".

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، احمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، ايسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، اسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وإخراج مصطفى فكرى .

شخصيتى فى فيلم « خمس جولات» مفاجأة للجمهور

ومن جهة أخرى، أكد «المصري» أنه ينتظر طرح فيلمه الجديد «خمس جولات» بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يجسد خلاله شخصية جديدة بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور.

أحداث وأبطال فيلم خمس جولات

تدور أحداث فيلم «خمس جولات»، FIVE ROUNDS، حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغني الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فيلم «خمس جولات» بطولة: آدم شرقاوي، نور النبوي، ماجد المصري، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.