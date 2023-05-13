كيف تختار الأحذية المناسبة لجسمك.. وما هي التأثيرات الصحية لها؟

"راحة الجسم تبدأ من القدمين".. من الحكم التي نتوارثها مع مرور الزمن، حيث أن القدم هي العضو الأساسي الذي يحمل باقي الجسم، فإذا شعرت بالتعب بقدميك سيتأثر جسمك بالكامل.

يعتبر اختيار الحذاء المناسب هو الحل السحري للقضاء على هذه المشكلات، ففي السطور التالية يقدم الخبراء بموقع " emedicinehealth" الطبي، أسوأ الأحذية وكيف تؤثر على الجسم.

الكعب العالي:

يحظي ارتداء الكعب العالي بشهرة واسعة بين الكثير من النساء، خاصة العاملات، ولكن هذا الحذاء يتسبب في الكثير من المشكلات الجسدية.

وأوضح الخبراء أن المادة الصلبة الموجود بحذاء الكعب العالي تضغط على منطقة عظمية تسمى "نتوء المضخة" وهذا الضغط يؤدي إلى ظهور بثور وتورم والتهاب كيسي وألم في وتر العرقوب.

وأكد الخبراء أن الكعب العالي يدفع القدمين إلى وضع يساهم في الضغط على الأوتار، حيث تلتقي عظام مشط القدم الطويلة مع عظام أصابع القدم، حيث يمكن أن يؤدي الضغط المفرط إلى التهاب هذه العظام أو الأعصاب المحيطة بها، ويمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن لعظام القدم إلى كسور.

كما تزيد الأحذية ذات الكعب العالي من خطر التواء الكاحل، حيث يحدث الالتواء الجانبي الأكثر شيوعًا عندما تتدحرج على الجزء الخارجي من القدم، فقد يؤدي الالتواء الشديد إلى تمزق تلك الأربطة.

على الرغم من أن جميع الأحذية ذات الكعب العالي يمكن أن تسبب مشاكل، إلا أن الكعب الضيق من الأحذية ذات الكعب العالي يكون محفوفًا بالمخاطر بشكل خاص لأن الوزن محدد بدقة على منطقة صغيرة من الحذاء.

الشباشب:

ستحصل قدمك على القليل من الحماية، لذا فإن الجروح والشظايا وإصابات القدم الأخرى تشكل خطرًا، بالإضافة إلى ذلك ، لا يوفر العديد من "الشباشب" أي دعم للقدم، حيث يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التهاب اللفافة الأخمصية وتسبب مشاكل في الركبتين والظهر.

وأكد الخبراء، أن الحل هو ارتداء نعال سميكة، حيث يحافظ النعل السميك على قدمك بعيدًا عن الأرض وبعيدًا عن الأشياء التي قد تسبب جروحًا، ويمكن أن يكون لهذا النوع من الأحذية دعامة جيدة للقدم.