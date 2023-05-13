خبير اقتصادي: إنتاج مصر للهيدروجين الأخضر يزيد من ثقلها كممرر للطاقة

قالت الدكتورة وفاء علي، اأستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن مصر حققت رؤيتها على أرض الواقع باستراتيجيتها للتحول نحو الطاقة الجديدة، مؤكدة أنه لا يوجد تعارض بين النمو الاقتصادي المستدام والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وتابعت علي في تريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر سيزيد من ثقل مصر السياسى كممر للطاقة بالجاهزية التي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكانت سببا فى نجاح مصر فى ملف التحول إلى الطاقة النظيفة، لتحقق رؤية مصر على أرض الواقع ضمن استراتيجيتها ٢٠٣٥ لضمان أمن الطاقة واستدامتها.

وعقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس مع رئيس شركة (BITCRUDE ENERGY) الكندية كال برودر ونائبه لتنمية الأعمال وائل ذكرى.

واستعرضت الشركة خلال اللقاء التقنيات المبتكرة التي طورتها لنقل ومعالجة البترول الخام بمعدل انبعاثات صفرى في اطار العمل على استخدام الوقود الاحفورى بأسلوب مستدام وصديق للبيئة، موضحة أن التقنيات المبتكرة التي طورتها تعمل على تحويل الخام الى صورة صلبة بما يجعلها آمنة على البيئة اثناء النقل وفقاً لاتجاهات توزيعه إلى الأسواق الداخلية أو الخارجية ومن ثم إجراء عمليات المعالجة لإعادة الخام إلى حالته الأصلية وكذلك إمكانية تكريره للحصول على منتجات بترولية عالية الجودة.