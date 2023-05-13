السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة سرقة السيارات فى البساتين

سرقة السيارات
سرقة السيارات

قررت نيابة البساتين الجزئية، اليوم السبت، حبس ٣ متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي؛ بتهمة تعاطى وحيازة المخدرات، وسلاح نارى غير مرخص.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم ولم يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المبلغ بسرقتها وأخرى مثبتة عليها لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى غير مبلغ بسرقتها وبحوزتهم فرد خرطوش، كمية من مخدر الهيروين.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة أُخرى بذات الأسلوب، وحيازتهم السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد التعاطى.

كما تم بإرشادهم ضبط 3 سيارات لدى عميليهم "سيئي النية"، لأحدهما معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبمواجهتهما اعترفا بتقطيع أجزاء إحدى السيارات المستولى عليها والتصرف فى أجزائها بالبيع. 

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس تعاطى وحيازة المخدرات سرقة السيارات

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