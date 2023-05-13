مليون و200 ألف إيرادات شباك تذاكر السينما المصرى أمس

ارتفعت إيرادات السينما قليلًا أمس الجمعة، حيث سجلت الأفلام السبعة المعروضة في موسم أفلام عيد الفطر المبارك مليونًا و200 ألف جنيه، بعد أن تراجعت إلى أقل مستوياتها نهاية الأسبوع الماضي.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2023

وسجل فيلم "يوم 13" بطولة الفنان أحمد داود أعلى إيرادات أمس الجمعة بإجمالي إيرادات بقيمة 480,338 جنيه، وهي إيرادات مميزة للأسبوع الثاني على التوالي، ويعد فيلم "يوم 13" أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداثه حول عزالدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

إيرادات فيلم هارلي

وجمع فيلم "هارلي" بطولة الفنان محمد رمضان أمس الجمعة إيرادات بقيمة 257,149 جنيه، والفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان الكبير محمود حميدة والفنانة مي عمر والفنان أحمد داش، والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك، ومن إخراج محمد سامي.

وفي المركز الثالث جاء فيلم "بعد الشر" بطولة الفنان علي ربيع حيث جمع الفيلم إيرادات بقيمة 229,569 جنيه، والفيلم يشارك في بطولته أوس أوس وميرنا نور الدين ورنا رئيس وعدد من نجوم الكوميديا.

وواصل فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة الفنان شيكو تحقيقه للإيرادات الجيدة في شباك التذاكر حيث جمع أمس إيرادات بقيمة 143,235 جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من سيد رجب ورحمة أحمد ومصطفى غريب.

وبلغت إيرادات فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي 56,641 جنيه، بينما وصلت إيرادات فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد 20,973، وإيرادات ساعة إجابة وصلت أمس إلى 19,979 جنيه.