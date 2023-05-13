السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": الاعتداء الإسرائيلى على غزة مستمر

جريدة الدستور

كشفت منى عوكل، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، قائلة إن أصوات الانفجارات تهز المدينة، والاعتداء على غزة ما زال مستمرًا.

وقال مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية شنت عددًا من الغارات وهدمت منزلًا في شمال قطاع غزة.

وأضافت أن هناك تهديدات لعدد من المنازل في مناطق متفرقة في قطاع غزة عبر طائرات الاستطلاع أو عن طريق إبلاغ السكان بضرورة إخلاء المنازل.

وتابعت: "من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الاستهدافات لمنازل الفلسطينيين خلال الساعات القليلة المقبلة"، مؤكدة أن الغارات الإسرائيلية تتكثف في المناطق الزراعية ومنطقة الزيتون شمال قطاع غزة.

واستكملت: "قبل قليل كانت هناك رشقة صاروخية أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية تجاه البلدات الإسرائيلية"، موضحة أن إسرائيل أعلنت تفعيل صافرات الإنذار في تلك المناطق.

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