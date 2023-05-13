السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 7 أطنان دواجن ولحوم فاسدة بالجيزة

ضبط لحوم فاسدة بمحافظة
ضبط لحوم فاسدة بمحافظة الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، حفاظًا على السلامة العامة.

واطلع اللواء أحمد راشد، على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الأول من شهر مايو، والتي  أسفرت عن ضبط 7 أطنان دواجن وهياكل دواجن ولحوم ومصنعاتها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح اللواء أحمد راشد، أن الحملات تمكنت من ضبط 5 أطنان هياكل دواجن ومصنعات لحوم فاسدة خلال حملات تمشيطية بالعجوزة والوراق وكرداسة وتحرير عدد 6 محاضر حيال المخالفين.

كما تم ضبط طن ونصف لحوم مجمدة ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي بجنوب الجيزة وضبط حوالي 670 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم والطالبية وأكتوبر، وتحرير 7 محاضر حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ضبط لحوم فاسدة بمحافظة الجيزة
ضبط لحوم فاسدة بمحافظة الجيزة
ضبط لحوم فاسدة بمحافظة الجيزة
ضبط لحوم فاسدة بمحافظة الجيزة
ضبط لحوم فاسدة بمحافظة الجيزة
ضبط لحوم فاسدة بمحافظة الجيزة
ضبط لحوم فاسدة بمحافظة الجيزة
ضبط لحوم فاسدة بمحافظة الجيزة
ضبط لحوم فاسدة بمحافظة الجيزة
ضبط لحوم فاسدة بمحافظة الجيزة
ضبط لحوم فاسدة بمحافظة الجيزة
ضبط لحوم فاسدة بمحافظة الجيزة
ضبط لحوم فاسدة دواجن فاسدة محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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