"بلا أثر سواي".. ديوان لـ صحر أنور عن دار "الأدهم"

يصدر قريبًا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع ديوان "بلا أثر سواي" للشاعرة الدكتورة صحر أنور.

وعن الديوان ومسيرتها في الشعر قالت صحر أنور: “بدأت النشر بالشعر لأن الشعر هو روحي، وروحي شعر، كائن حي يتنفس داخلي ترنيمة القلب ومرثيته، أنصتُ إليه، لا يبارحني ولا يُبارح أيَّ مكانٍ تحلُّ فيه رُوحي، الشعر يكتبني كما أكتبه، نتحدث لغةً واحدة، تنصهر فيه حواسي حتى تصل إلى المجهول الكامن في روحي، ومشاعري من آلام وأحلام، وحب وعشق، وأسرار كشف سترها شعري، يبوح بها، يعلنها على الملأ، هو العود الذي أعزف على أوتاره أنغامي، قد يكون هذا النغم قصيدة، قصة أو رواية”.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور": “كما أنني أخشى الكتابة رغم أنها تلازمني وتراودني حتى في منامي وأحلامي، فالكتابة أسمى الرسالات وأقدس المراتب وأعلاها، فالكلمة سر من أسرار الكون لا تعلم من ستمنحه سرها، لذا أخشاها وألتصق بها في آنٍ”.

وواصلت: “بدأت في نشر أشعاري منذ عام 2003 في الكثير من المنتديات والمواقع الثقافية على الإنترنت، إذ حينها لم يكن هناك وجود لتطبيقات السوشيال ميديا كما هو الآن، ثم بعد ذلك بدأت في النشر على مواقع السوشيال ميديا بصورة أكبر، لكن التأخير في النشر جاء نتيجة لعدة عوامل، دراساتي المتتالية في مجال إدارة الأعمال، حيث حصلت على الماجيستير والدكتوراة بالإضافة إلى دراساتي المتنوعة الأخرى، وانخراطي في العمل العام والمجتمعي عدة سنوات”.

واختتمت: "لكن أهم سبب كان هو الخوف من الشعر، الخوف من نشره ، كنت أسأل نفسي دومًا هل ما أكتبه حقًّا يستحق النشر؟ الشاعر لا يشعر بالرضا عن قصائده وفي الوقت ذاته يقتله صمت روحه عن البوح وجمود قلمه، فالشعر يهجر صاحبه إذا هجره ، فالشّاعر متوج بقصائده، لذلك تأخر ديوان “بلا أثر سواي”.

صحر أنور هي شاعرة وكاتبة مصرية، حاصلة على الدكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة حلوان، كاتبة في مجلة نصف الدنيا، والعديد من المجلات والمنصات الإكترونية المصرية والعربية منها مجلة كل الناس نيوز، وجريدة الجارديان مصر، وأخبار اليوم المصرية، ومجلة فن السرد المغربية وموقع ثقافات الأردني.

بدأت في كتابة الشعر منذ سنوات طويلة، لها العديد من المقالات والقصائد والقصص القصيرة التي نُشِرَتْ في العديد من الصحف والمنتديات والمواقع الإلكترونية منذ عام2003.

ويعتبر ديوان "بلا أثرٍ سِواي"هو أول ديوان شعري ينشر لها.