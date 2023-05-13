السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحليل مخدرات لـ61 سائقًا على الطرق السريعة

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات

أجرت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، 61 حالة فحص للسائقين للكشف عن قيادتهم تحت تأثير المخدرات والخمور بالطرق السريعة، وتم إيجابية العينة لـ11 سائقا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات المرورية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور، وفرض الانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

المخالفين حوادث المرور قيادة تحت تأثير المخدرات

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