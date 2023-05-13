برلماني: مئات الأفكار لتطوير قطاع السياحة على طاولة الحوار الوطني

تحدث الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، عن دعم صناعة السياحة وصياغة خريطة وسائل الجذب والترويج لها، ضمن ملفات "الحوار الوطني"، مؤكدًا أن هناك مئات الأفكار الجيدة والمنضبطة على طاولة الحوار الوطني.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "مصر تمتلك آثارًا فريدة وثروة سياحية فريدة من نوعها، إذ أن عمر آثار الدولة المصرية من عمر الأرض، مرددًا: "نحن الدولة التى حظت بالمناخ السياحي رقم 1 في العالم".

وتابع: "آثارنا مش موجود زيها وشواطئ بطول مصر وعرضها وبحرين وتنوع في البيئة المائية، ولدينا غابات متحجرة عمرها ملايين السنين وموجودة في القاهرة الجديدة".

وواصل: "لدينا مقومات ضخمة جدًا ومناخ منضبط وتكلفة رخيصة للسائح، وبخاصة في ظل ارتفاع الدولار الذي يعتبر عنصر جذب سياحي، حيث سيؤدي هذا الأمر إلى أن تكون الأسعار في متناول السائح بشكل مباشر".

وأشار إلى أن ما يدعو للسياحة في مصر موجود، والاستراتيجية التي ستتم والأفكار المطروحة في استغلال هذا الأمر تقدر بمئات الأفكار الجيدة المنضبطة على طاولة الحوار الوطني.

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أنه من المقرر أن يشارك في هذا الإطار كل رجال الأعمال ذوي الصلة بقطاع السياحة، وبخاصة أن السياحة عانت مؤخرا بشكل كبير جدا، ولكن هناك تطورات كبيرة مثلما حدث في سيناء وشبكة الطرق التي تنقل السياح إلى الأقصر وأسوان، مرددًا: "الحوار الوطني سيشهد نظرة أمل حقيقية في قطاع السياحة بضمانة وعد الرئيس السيسي بتنفيذ مخرجاته".