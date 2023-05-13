السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلماني: مئات الأفكار لتطوير قطاع السياحة على طاولة الحوار الوطني

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

تحدث الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، عن دعم صناعة السياحة وصياغة خريطة وسائل الجذب والترويج لها، ضمن ملفات "الحوار الوطني"، مؤكدًا أن هناك مئات الأفكار الجيدة والمنضبطة على طاولة الحوار الوطني.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "مصر تمتلك آثارًا فريدة وثروة سياحية فريدة من نوعها، إذ أن عمر آثار الدولة المصرية من عمر الأرض، مرددًا: "نحن الدولة التى حظت بالمناخ السياحي رقم 1 في العالم".

وتابع: "آثارنا مش موجود زيها وشواطئ بطول مصر وعرضها وبحرين وتنوع في البيئة المائية، ولدينا غابات متحجرة عمرها ملايين السنين وموجودة في القاهرة الجديدة".

وواصل: "لدينا مقومات ضخمة جدًا ومناخ منضبط وتكلفة رخيصة للسائح، وبخاصة في ظل ارتفاع الدولار الذي يعتبر عنصر جذب سياحي، حيث سيؤدي هذا الأمر إلى أن تكون الأسعار في متناول السائح بشكل مباشر".

وأشار إلى أن ما يدعو للسياحة في مصر موجود، والاستراتيجية التي ستتم والأفكار المطروحة في استغلال هذا الأمر تقدر بمئات الأفكار الجيدة المنضبطة على طاولة الحوار الوطني.

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أنه من المقرر أن يشارك في هذا الإطار كل رجال الأعمال ذوي الصلة بقطاع السياحة، وبخاصة أن السياحة عانت مؤخرا بشكل كبير جدا، ولكن هناك تطورات كبيرة مثلما حدث في سيناء وشبكة الطرق التي تنقل السياح إلى الأقصر وأسوان، مرددًا: "الحوار الوطني سيشهد نظرة أمل حقيقية في قطاع السياحة بضمانة وعد الرئيس السيسي بتنفيذ مخرجاته".

الحوار الوطنى قطاع السياحة السياحة ملفات الحوار الوطني دعم صناعة السياحة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

مياه سوهاج توجه قافلة مائية لقرية البربا بجرجا

القبض على المتهم بقتل جارته لسرقتها فى الإسكندرية

تفاصيل قتل واغتصاب طفل والعثور على جثته بعد 8 سنوات من دفنه بدمياط

التعليم العالى: هيئة الاستشعار تحتضن الأفكار الابتكارية من أجل نمو الاقتصاد الوطنى

المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين زوروا شهادة وفاة ببنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)