القبض على المتهم بقتل جارته لسرقتها في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ضبط المتهم بقتل جارته لسرقتها في محافظة الإسكندرية.

تبلغ لقسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة إحدى السيدات، على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها لـإحدى السيدات "مبلغ بغيابها"، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة جيرة بالمجنى عليها، وعقده العزم على قتلها وسرقتها.

وبتاريخ الواقعة ولدى تواجدها أمام باب شقتها تعدى عليها "بمطرقة" على رأسها حتى فارقت الحياة واستولى على متعلقاتها لاب توب، بعض المتعلقات والملابس الخاصة بها، هاتفان محمول.

وأضاف بتخلصه من الجثة بإلقائها بمنطقة العثور، وضبط المسروقات المستولى عليها.



كما قرر بتسليمه الهاتفين المحمولين، وبعض متعلقات المجنى عليها لوالدته ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية "سيئة النية"، أمكن ضبطها بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية.

وأرشدت عن المتعلقات المستولى عليها وأضافت بتخلصها من الهاتفين المحمولين بإلقائهما بأحد المجارى المائية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.