برلماني يطالب بتنفيذ تكليفات الرئيس بالاستفادة من إمكانيات المؤسسات الطبية

ثمن النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي وصولا للهدف المنشود بشمول جميع محافظات الجمهورية بحيث يتم توفير التغطية الصحية لكل المصريين بأعلى درجات الكفاءة والجودة.



وأوضح النائب حازم عويان، أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل يكفل توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع المواطنين وفي مقدمتهم أهالينا من البسطاء والفقراء خاصة أن تطبيق منظومة التأمين الصحي عليهم تضمن تمتعهم بتوفير الرعاية الصحية لهم بالمجان وبدون أى مقابل مادي وبالتالي سيشعر المواطن بمدى اهتمام الدولة بتوفير رعاية صحية له.

وطالب النائب حازم عويان، الحكومة ووزارة الصحة والسكان سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى مؤسسات المنظومة الطبية سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية بهدف تعزيز استمرارية نجاح المبادرات الرئاسية وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.



وأكد عضو مجلس النواب أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تطبيق وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل يؤكد مدى حرصه على نجاح هذا المشروع القومي العملاق الذي يحدث لأول مرة فى مصر .



وأشاد النائب حازم عويان، بالقضايا التي استعرضها الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين.