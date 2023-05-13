اليوم.. عرض فيلم "فضل ونعمة" بمركز الإبداع

تختتم اليوم السبت عروض فعاليات الدورة الـ49 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع، عرض فيلم "فضل ونعمة" بمركز الإبداع، بحضور صناعه منهم مدير التصوير أحمد زيتون، المؤلف الموسيقي تامر كروان، مصمم الأفيشات آدم عبدالغفار، ويدير الندوة الناقدة ناهد صلاح.

"فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحدا من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أو منذ بداية إقامته.

وكانت الأيام الماضية شهدت مجموعة من العروض بالمهرجان مع إقامة مجموعة من الندوات التي حضراها صناع وابطال مجموعة من الأعمال وسط مناقشات فنية مميزة.