"الشباب والرياضة" تشارك في أولى جلسات عمل الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

شاركت وزارة الشباب والرياضة في أولي جلسات العمل لمحور الشباب للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠، والتي عُقدت بالمجلس القومي للسكان.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للسكان، الارتقاء بنوعية حياة المواطن من خلال الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وزيادة معدلات استخدام الوسائل المنظمة للإنجاب وتوجيه اهتمام خاص لبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتعزيز ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر عن طريق خلخلة الكثافات السكانية المرتفعة والانتقال للمناطق العمرانية الجديدة وإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التي تجتذب السكان بعيدًا عن الأماكن كثيفة السكان، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وذلك من خلال ربط خريطة التنمية بالفقر في مصر وإعطاء الأولوية للمحافظات والمناطق الفقيرة عند توزيع مشروعات البنية التحتية.

حضر الجلسة الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، مصطفي عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الأخرى.