السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد توريد معدات نظافة بقيمة 10 ملايين جنيه

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد توريد معدات النظافة

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، توريد عدد ٢ لودر سعة ٢متر مكعب لصالح مدينتي الخصوص وطوخ بتكلفة ١٠ ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ لدعم منظومة النظافة والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع ونقل المُخلفات، وتحسين مستوى النظافة العامة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين. 

وشدد"الهجان" على  أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لجميع المعدات مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك.
وأكد أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بمنظومة النظافة من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على مشكلة تجمعات القمامة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري لكل مدينة وعودة الانضباط لشوارع القليوبية ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام، للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد، ومنال معوض مدير عام الشئون المالية والإدارية.

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