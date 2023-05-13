السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تأجيل الأمسية الشعرية للشاعر والأكاديمى هيثم الحاج على فى الأقصر

سندس وأحمد هيثم الحاج
سندس وأحمد هيثم الحاج

قام بيت الشعر بالأقصر تحت قيادة الشاعر حسين القباحي بتأجيل الأمسية الشعرية للشاعر والناقد والأكاديمي هيثم الحاج علي، والتي كان من المقرر إقامتها  السبت بسبب حادث سيارة أليم لنجلة رئيس هيئة الكتاب الأسبق.

 

ولهذا الوقت ما زالت سندس تحت الملاحظة والرعاية الطبية، والتي مدها الأطباء من ثماني ساعات إلى يوم ثم يومين لاشتباه بنزيف داخلي.

 

والدستور تحت قيادة الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير الجريدة والقسم الثقافي يتمنون الشفاء العاجل لنجلة الدكتور هيثم الحاج علي داعين الله أن تعود بكل خير وعافية.

بيت الشعر بالأقصر الشاعر حسين القباحي هيثم الحاج علي الأمسية الشعرية الدكتور هيثم الحاج علي

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