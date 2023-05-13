السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. عرض 4 أفلام روائية قصيرة فى نادى السينما المستقلة

سينما
سينما

يعرض نادي السينما المستقلة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023، فى تمام الساعة السادسة مساءً بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية  أربعة أفلام روائية قصيرة.


فمن المقرر أن يتم عرض كلاً من: فيلم ملك الليل للمخرج أحمد خالد ، فيلم قهوة فريال للمخرج مهند الكاشف، فيلم عين ثالثة للمخرجة دينا رفاعى، فيلم الحفلة التي لا أريد الذهاب إليها للمخرجة ندى خالد، وعقب عرض الأفلام تقام  ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوى لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

 

ونوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما تشرف عليها الناقدة السينمائية اماني سمير.

 

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن السبت الثانى من كل شهر، ويشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

ادي السينما المستقلة الأوبرا المصرية التنمية الثقافية الدكتور هاني أبو الحسن الناقد السينمائي المقر المركز القومي للسينما

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