السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الجمهور الأحمر بالمقاهى يحتفل بالفوز على الترجى (صور)

الجمهور الأهلي بالمقاهى
الجمهور الأهلي بالمقاهى يحتفل بالفوز على الترجى

سيطرت حالة من السعادة الغامرة على جمهور الأهلي في عدد من المقاهي بعد تقدم فريقه بثلاثة أهداف على فريق الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بملعب رادس، في  مباراة الذهاب بدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي قام بتحكيمها الحكم الكيني ويتر واميرو كاماكو، والذي تألق خلال قيادته للمباراة.

قامت "الدستور" بجولة داخل عدد من مقاهي منطقة العمرانية لرصد فرحة الجماهير الحمراء، وداخل مقهى الطابية يقول محمد زكريا، أحد مشجعي الأحمر: " فرحان جدًا بتقدم الأهلي بمباراة الذهاب بتونس، وهو ما يسهل مهمته بمباراة العودة في القاهرة، ولكن لابد من اللعب بكل جدية أيضًا، وسعيد جدًا بمستوى اللاعبين وأتوقع النهائي يجمع الأهلي وصن داونز في المباراة النهائية، وفوز الأهلي وتعويض هزيمة الخماسية لدور المجموعات التي كانت بمثابة مفاجأة لجميع الجماهير الحمراء".

وهو نفس الأمر الذي اتفق معه فيه صديقه أحمد أشرف، حيث قال: "أتوقع مقابلة صن داونز في المباراة النهائية بعد تغلبه على فريق الوداد المغربي، وبصراحة أتمني فوز الفريق الجنوب أفريقي، لأخذ ثأر مباراة دور المجموعات، والتتويج بالبطولة، وعايز أشكر المدير الفني مارسيل كولر، اللي مش واخد حقه خالص، وأتمني استمراره مع الأهلي أطول فترة ممكنة، واعتقد أن الأهلي عرف مرة أخرى طريق السيطرة على جميع البطولات المحلية والأفريقية، بعد حصوله على بطولتي الكأس والسوبر واقترابه من حسم بطولته المفضلة الدوري، بعد ابتعادها عن عرينه موسمين متتاليين".

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في لقاء العودة بالقاهرة، يوم ١٩ مايو الجاري، ويدير اللقاء الحكم الموريتاني بيتا دحاني، ويعاونه الأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكمًا للفار، ويساعده المغربي سمير جزاز.

الجمهور الأهلي بالمقاهى يحتفل بالفوز على الترجى
الجمهور الأهلي بالمقاهى يحتفل بالفوز على الترجى
الجمهور الأهلي بالمقاهى يحتفل بالفوز على الترجى
الجمهور الأهلي بالمقاهى يحتفل بالفوز على الترجى
الجمهور الأهلي بالمقاهى يحتفل بالفوز على الترجى
الجمهور الأهلي بالمقاهى يحتفل بالفوز على الترجى

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