السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مى الغيطى افضل ممثلة دور ثانى فى المهرجان الكاثوليكى

المهرجان الكاثوليكي
المهرجان الكاثوليكي للفيلم

حصد فيلم "كاملة" جائزتين من المهرجان الكاثوليكي للفيلم جائزتين هما: أفضل ممثلة دور ثاني للنجمة مي الغيطي. وأفضل تصوير لمدير تصويره مارك عوني. 


وكان الفيلم قد عرض ضمن فعاليات المهرجان يوم الأربعاء الماضي وسط حضور جماهيري كبير وامتلاء قاعة عرضه وندوته التى إدارتها الناقدة ماجدة موريس وسط حضور صناعه. 


كان الفيلم قد بدأ رحلته مع المهرجانات بالعرض في قسم الجالا بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الفيلم المصري كاملة في عرضه العالمي الأول.


 الفيلم من إخراج جون إكرام وهو من بطولة كل من انجي المقدم ومي الغيطي وفراس سعيد ولطفي لبيب وسلوي عثمان ومن إنتاج  هوليوود فيلم- رأفت توماس  ومن تأليف محمد عبدالقادر. 


وتدور أحداثه في دراما إنسانية عن "كاملة" الطبيبة النفسية التي تعاني من نظرة المجتمع لها نظرا لتجاوزها سن الأربعين دون زواج، وخلال الأحداث تلتقي ب "أسماء" إحدى الحالات التي تقوم بعلاجها، والتي تعاني هي الأخرى من نظرة المجتمع لها نتيجة لظروف ما، لتكتشف كاملة أن أزمتها هي الوجه الآخر لأزمة أسماء، فتقع كاملة في خطأ مهني، مما يجعل حياتها تتغير رأسا على عقب.


من جانبه قال مخرج العمل جون إكرام، إنه وباقي أبطال العمل فخورين بجوائز الفيلم وهو ما أكد وجهة نظره وكونه يعتبر قصة الفيلم لا تمس المرأة المصرية فقط بل المرأة العربية عموما.

 

وتدور أحداثه في دراما إنسانية عن "كاملة" الطبيبة النفسية التي تعاني من نظرة المجتمع لها نظرا لتجاوزها سن الأربعين دون زواج، وخلال الأحداث تلتقي ب "أسماء" إحدى الحالات التي تقوم بعلاجها، والتي تعاني هي الأخرى من نظرة المجتمع لها نتيجة لظروف ما، لتكتشف كاملة أن أزمتها هي الوجه الآخر لأزمة أسماء، فتقع كاملة في خطأ مهني، مما يجعل حياتها تتغير رأسا على عقب.

البحر الأحمر السينمائي أفضل ممثلة دور ثان الكاثوليكي الفيلم المصري لطب كاثوليكي قصة الفيلم

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