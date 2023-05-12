الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاطل يقتل جارته العجوز لسرقة مجوهراتها فى الجيزة

عاطل
عاطل

أقدم عاطل على إنهاء حياة مسنة، بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية بالهرم، وقد ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على المتهم، الذي أقر بارتكاب جريمته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات حول الحادث.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها في الهرم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وعثر على جثة سيدة مصابة بطعنات، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة. 

كشفت التحريات التي أجراها رجال البحث الجنائي بالجيزة عن أن عاطل جارها وراء ارتكاب الجريمة لسرقة مصوغاتها الذهبية، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

أجهزة الأمن بالجيزة الإجراءات القانونية اللازمة العثور علي جثة سيدة النيابة العامة العثور على جثة سيدة مسنة تحرير محضر سرقة مصوغاتها الذهبية سرقة مصوغاتها رجال البحث الجنائي

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