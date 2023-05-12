هشام الجخ: سعيد بإشادة الجمهور بدور صابر في "سره الباتع"

عبر الشاعر هشام الجخ، عن سعادته البالغة برد فعل الجمهور الإيجابي على دوره في مسلسل "سره الباتع"، معبراً: "جالي رسائل كثيرة من الجمهور بتشيد بدوري في المسلسل، وكانوا زعلانين جداً على مقتل صابر".

"سره الباتع"

وأكد هشام الجخ، خلال حواره لكاميرا برنامج "لايت شو" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لم يتحدث اللهجة الصعيدية في مسلسل "سره الباتع" نظراً لأن دوره في العمل ليس صعيدي، معبراً: "اللهجة الصعيدية مختلفة تماماً عن ما يتم تداوله في الأعمال الدرامية والسينمائية مع احترامي الكامل لمراجعين اللهجة، علشان تتكلم صعيدي لازم على الأقل تعيش في الصعيد خمس سنين".

التجربة الفنية الأولى

وتابع: "إذا توفر مخرج في حجم خالد يوسف، وشركة إنتاج قوية ممكن أشارك في التمثيل تاني طبعاً".

يذكر أن مسلسل سره الباتع من بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.