مؤسس "شباب 2030": نطمح لمزيد من التمكين للشباب لتحقيق أهداف الحوار الوطني

قال ثروت عبد الرحمن، رئيس مؤسسة شباب 2030 للتنمية بالإسكندرية، إن الحوار الوطني أهم ما يشغل المواطنين في الشارع، حيث اهتم ملايين المصريين بمتابعة الجلسة الافتتاجية للحوار الوطني والتي منحتهم أملًا في المشاركة والتعبير عن كل ما يشغلهم والمشاكل التي تؤرقهم.

وأضاف “عبد الرحمن” في تصريحات لـ “الدستور”، أن الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية العام الماضي، يتضمن 3 محاور رئيسية يدور حولها وهي “السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي”.

وتابع “عبد الرحمن” أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية على نجاح الحوار الوطني، ظهرت فعليًا حتى قبل انطلاقه، أهمها كان تفعيل دور لجنة “العفو الرئاسي” والإفراج عن سجناء الرأي.

وأكد رئيس “مؤسسة شباب 2030”، أن أهم ما يشغل المواطن في الحوار الوطني هو دور الدولة في إطار المحور الاقتصادي، حيث انشغل المواطن مؤخرًا بارتفاع الأسعار خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو الأمر الذي يوجب على الدولة التدخل لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار من خلال تفعيل دورها الرقابي على الأسواق.

وأشار “عبد الرحمن” إلى أنه من خلال الحوار الوطني نطالب بتعزيز دور الشباب داخل المجتمع المدني، ولفت إلى إنه من خلال عمله في المجتمع المدني ينادي بتواجد المجالس المحلية الشعبية، وذلك لأهمية دورها، والمناقشة مع المسؤولين التنفيذيين بوجود دور للشباب بداخلها، خاصة أن الدولة تحتاج إلى المجالس المحلية الشعبية بجانب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

واختتم: أهداف الحوار الوطني لن تتحقق إلا بتمكين جميع الفئات والأطياف من الشباب والمرأة، وأساتذة الجامعات والسياسيين والاقتصاديين، وغيرهم للخروج بأفضل قرارات خلال الفترة القادمة للعمل على رؤية واستراتيجية مصر 2030.