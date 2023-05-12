الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تأهل ثنائي لاعبي الخماسي الحديث إلى نهائي كأس العالم ببلغاريا

الخماسي الحديث
الخماسي الحديث

تأهل الثنائي إسلام حامد ومعتز وائل، لاعبا المنتخب المصري في الخماسي الحديث، إلى الدور النهائي من بطولة كأس العالم للخماسي المقامة في صوفيا عاصمة بلغاريا خلال الفترة من 9 وحتى 14 مايو الجاري.

واحتل معتز وائل المركز الثامن ضمن تصفيات المجموعة الأولى برصيد 1140 نقطة، بينما جاء إسلام حامد في المركز السابع برصيد 1161 نقطة في المجموعة الثانية .

وتعتبر هذه البطولة المرحلة الرابعة لسلسة كأس العالم ليتم التأهل بعدها لنهائي كأس العالم والتي ستقام في أنقرة بتركيا، في أواخر شهر مايو الجاري .

ويترأس بعثة المنتخب المصري في بلغاريا، المهندس عمرو شمس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي، بالإضافة إلى محمد السوداني إداريًا،  وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضه للمنتخب المصري للخماسي الحديث ، ويقود المنتخب المصري للناشئين فنيًا  عمرو سيد، و خالد السنباطى المدير الفني للفروسية،

بينما تضم قائمة لاعبي المنتخب المصري كلًا من: ”إسلام حامد، معتز وائل،  محمد حسام، وعلي الدين شريف”.

الاتحاد المصري للخماسي الخماسى الحديث المجموعة الأولى المستشار الفنى ومدير الرياضة بطولة كأس العالم للخماسي

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