السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 13-5-2023

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

يطالع سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية السبت 13-5-2023 الملايين من المواطنين حيث يعتبر مؤشر لزيادة أو استقرار السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية ويمكن من خلاله استنتاج ارتفاع أو استقرار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.


سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 13-5-2023

استقرار ملحوظ في سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 13-5-2023 داخل البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة و المسموح لها بالعمل داخل السوق المصرفي المصري وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وهى كالتالى:-

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 3093 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري

بلغ الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB عند 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

قدر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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يتداول الدولار الأمريكي في بنك كريدي أجريكول بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.


في بنك قناة السويس وصل سعر صرف الدولار إلى 30.67 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.

 

في بنك الأهلي المتحد سجل الدولار نحو 30.23 جنيه في عمليات الشراء و 30.33 جنيه في عمليات البيع.

 

في البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار نحو 30.7 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.


في بنك الإسكندرية سجل الدولار نحو 30.67 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.


في المصرف المتحد سجل الدولار 30.67 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.

 

في بنك بلغت قيمة العملة الأمريكية نحو HSBC 30.67 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر الجمعة 12-5-2023

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أسعار تداول العملات الأجنبية في البنوك المصرية

سجل اليورو الأوروبي نحو 33.70 جنيه للشراء و 33.82 جنيه للبيع.

 

وصل الجنيه الإسترليني إلى 34.51 جنيه للشراء و 39.00 جنيه للبيع.

 

بلغت قيمة الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

 

قدر الدينار الكويتي بنحو 100.59 جنيه للشراء و 100.94 جنيه للبيع.

 

استقر الدرهم الإماراتي عند مستوى 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

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