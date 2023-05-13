ملتقى الطفل بالجامع الأزهر يناقش "تحمل المسئولية".. اليوم

يعقد الجامع الأزهر، اليوم السبت، الحلقة السابعة عشرة من ملتقى الطفل، والذي يأتي ضمن سلسلة "الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء ببعض الآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة، التي تشغل بال الأسر المصرية، وتوعية الأطفال وتربيتهم على الأخلاق النابعة من صحيح الدين.

يحاضر في الملتقى الشيخ عبد الستار الوكيل، الباحث برواق التجويد والقراءات بالأروقة الخارجية، والدكتور محمود أبو العلا، منسق العلوم الشرعية بالأروقة الخارجية، ويدور ملتقى هذا الأسبوع حول "تحمل المسؤلية ، والحرف وعلاماته"، ضمن محوري "الطفل الخلوق والطفل الفصيح".

وصرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، في وقت سابق، بأنه من المقرر فتح ملتقى الطفل في جميع محافظات الجمهورية خلال الشهر القادم، حتى يعم النفع والفائدة لجميع أطفالنا في كل قرى ومراكز الجمهورية.

وقال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيرًا إلى أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.

وسيتم عقد ملتقى الطفل، اليوم السبت، في الثانية ظهرًا بالمدرسة الجوهرية بالجامع الأزهر.