الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفلة تحت عجلات سيارة نقل بالمنوفية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

لقيت طفلة مصرعها تحت عجلات سيارة نقل مسرعة بالمنوفية، ونقل جثمان الطفلة إلى المشرحة ووضعت تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وانتقلت قوة من مركز شرطة أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ حيث تبين من المعاينة مصرع “م،ع” في الثانية من عمرها، بعد أن صدمتها سيارة نقل، أثناء تواجدها أمام منزلها للعب.

وتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد تلقي بلاغ من الأهالي بمصرع طفلة في حادث تصادم سيارة نقل.

وتمكنت مباحث مركز شرطة أشمون من  ضبط السيارة  وقائدها، وبسؤاله قرر أنه لم يراها و فوجئ بتواجده أمامه  وصدمها عن طريق الخطأ، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 16019 جنح أشمون لسنة 2023، 

إجراءات القانونية ادث تصادم سيارة القبض على اللواء حازم سامي الطفلة الطب الشرعي الطب الشرع

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