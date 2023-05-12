روسيا: تحطم طائرة عسكرية خلال رحلة تدريبية فى القرم ومقتل طيارين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية خلال رحلة تدريبية في القرم ومقتل طيارين، وفق وكالة أسوشيتد برس الإخبارية.

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن التقارير التي نشرها عدد من وسائل الإعلام حول الهجوم المضاد الأوكراني وتمزق الجبهة في مختلف قطاعات خط التماس مزيفة.

وذكرت الوزارة أن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة تحت السيطرة، وأن الوحدات الهجومية الروسية تواصل القتال لتحرير القطاع الغربي من مدينة أرتيوموفسك في دونيتسك، بدعم من الطيران والمدفعية.

بالإضافة إلى ذلك، صد الجيش الروسي ثماني هجمات أوكرانية على مواقعه وأحبط ثلاث محاولات معادية لإجراء استطلاعات قتالية. بدورها، تقاتل وحدات تجمع القوات الغربية من أجل محاصرة بلدة أفدييفكا والاستيلاء على مارينكا.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن وحدات روسية تقاتل لصد هجوم للقوات الأوكرانية في منطقة مالويلينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث يعاني العدو من خسائر كبيرة.

كما حددت أنه لا يوجد قتال نشط في مناطق زابوريجيا وخيرسون ومنطقة كوبيانسك، على الرغم من قمع روسيا ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في تلك المنطقة.

وتزعم وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تتقدم على طول خط التماس بطول 95 كيلومترًا.

ووفقًا للمسئول، يُزعم أن الوحدات العسكرية الأوكرانية "نفذت 26 هجومًا شارك فيها أكثر من 1000 عسكري وما يصل إلى 40 دبابة ومعدات أخرى، وزعم كوناشينكوف أن القوات الروسية صدت جميع الهجمات وحالت دون اختراق دفاعي".

وقال قائد المجموعة العسكرية الشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال أولكسندر سيرسكي، في 10 مايو، إن الجيش الأوكراني شن هجومًا مضادًا فعالًا في بلدة باخموت، دونيتسك أوبلاست، مما أدى إلى صد القوات الروسية الغازية، إلى كيلومترين في بعض أجزاء خط المواجهة.

وتعليقًا على هذه الهستيريا، أوضح نائب وزير الدفاع الروسي حنا ماليار، أن القوات الأوكرانية كانت تتقدم في الشرق في عدة مناطق، بينما كانت القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بالدفاع، بما في ذلك الهجمات المضادة والعمليات النشطة.