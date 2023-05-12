الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صور من الكواليس.. أمير كرارة يواصل تصوير فيلم "البعبع"

البعبع
البعبع

استأنف النجم أمير كرارة تصوير مشاهد فيلمه الجديد “البعبع” المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، ليواصل “كرارة” نجاحه الكبير بعد عرض مسلسل “سوق الكانتو” بموسم رمضان المنقضي.

وظهر “كرارة” من خلال أحدث صور له داخل كواليس تصوير فيلم “البعبع” برفقة المخرج حسين المنباوي والفنان محمد عبد الرحمن توتا، ويسعى “كرارة” للانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليتفرغ بعد ذلك المخرج حسين المنباوي لمونتاج العمل استعدادا لطرحه بالسينمات.

 

أبطال فيلم “البعبع” 

فيلم "البعبع" يخوض  بطولته النجم أمير كرارة، ويشارك في بطولته كل من ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

التهامى الأ إخراج حسين المنباوي الماضي المنقضي إلى الفيل الفنان محمد عبد الرحمن

الأكثر قراءة

ضُبطا بوضع مخل.. كواليس القبض على مؤدى مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد

النيابة تأمر بحبس والدة "فتاة السلام" لضربها وتعذيبها

بعد لقاء ابنتها في "معكم".. خبيرة أبراج تكشف صفات برج إيمان العاصي

بقيمة 80 جنيهًا.. “الذهب” يواصل التراجع متأثرًا بقرار إعفاء الواردات

النيابة تكشف تفاصيل توصلها لمكان اختفاء "فتاة السلام"

غدًا.. 26 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

محطة كهرباء غزة مهددة بالتوقف لنقص إمدادات الوقود.. وإسرائيل تمدد الطوارئ

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات