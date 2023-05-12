صور من الكواليس.. أمير كرارة يواصل تصوير فيلم "البعبع"

استأنف النجم أمير كرارة تصوير مشاهد فيلمه الجديد “البعبع” المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، ليواصل “كرارة” نجاحه الكبير بعد عرض مسلسل “سوق الكانتو” بموسم رمضان المنقضي.

وظهر “كرارة” من خلال أحدث صور له داخل كواليس تصوير فيلم “البعبع” برفقة المخرج حسين المنباوي والفنان محمد عبد الرحمن توتا، ويسعى “كرارة” للانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليتفرغ بعد ذلك المخرج حسين المنباوي لمونتاج العمل استعدادا لطرحه بالسينمات.

أبطال فيلم “البعبع”

فيلم "البعبع" يخوض بطولته النجم أمير كرارة، ويشارك في بطولته كل من ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.