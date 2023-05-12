الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

‏توصيات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لـ"صيدلة المنوفية"

صيدلة المنوفية
صيدلة المنوفية

اختتمت اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الصيدلة جامعة المنوفية الذي عُقِدَ على مدار يومين تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور هيثم ميمون عباس، عميد كلية الصيدلة، ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد دنيا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.

وأسفرت جلسات المؤتمر عن عدة توصيات مهمة منها  ضرورة الاستفادة من المحاضرة التعريفية الخاصة بـ Prof. Fukami في هيئة تمويل الأبحاث اليابانية JSPS لنشر ثقافة التبادل العلمي بين جامعه المنوفيه والجامعات اليابانيه وذلك بنشر الشروط المطلوبه للطلاب والباحثين.

كما أوصى بالاستفادة من تقنية النانوتكنولوجي في المنتجات الصيدلية، والتي أوضحها الدكتور إبراهيم  الشربيني، والتوسع في إدخالها في المناهج الدراسية والأبحاث  العلميه نظرًا لأهميتها  المستقبلية.

وأشار الدكتور هيثم ميمون، رئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر أوصى أيضًا بتشجيع الأبحاث الخاصة باكتشاف استخدامات علاجية أخرى لمركبات قديمة امنة FDA- Approved وذلك توفيرا لنفقات إكتشاف  مواد جديدة  مكلفة إلي  جانب تشجيع الأبحاث العلمية للطلاب وصغار الباحثين القائمة  علي إستخدام  نباتات طبية لتلافي الآثار  الجانبية للمركبات الكيميائية ، كما أكد  المؤتمر علي ‏أهمية نشر ثقافة توثيق براءات الاختراع لجميع نتائج الأبحاث و ‏الإستفادة  من تطبيقات الكيمياء الخضراء في بيئة نظيفة خالية من التلوث.

وأضاف  الدكتور أحمد دنيا  أن المؤتمر أوصي بضرورة  ‏تطوير البرامج التدريسية  على مستوى مرحلة البكالريوس والماجستير والدكتوراة لمواكبة التطور الهائل في مجال الصيدلة  الإكلينيكية، و‏التوسع في عمل دورات تدريبية للصيادلة والخريجين في إطار التعليم الطبي المستمر لفتح مجالات جديدة  لعمل الصيدلي، ومخاطبة وزارة التعليم العالي والنقابات العامة لإيجاد مجالات جديدة لعمل الصيدلي وتوصيفها وتقنينها وضرورة الاستفادة من الباحثين المصريين في الخارج في تطوير منظومة البحوث الصيدلية ومواكبة التطور الهائل في هذا المجال.

 كما أوصى المؤتمر بمعرفة الاتجاهات البحثية في كلية الصيدلة جامعة برلين الحرة لإيجاد نقاط اهتمام مشتركة لإنشاء قنوات اتصال وتعاون مع كلية الصيدلة جامعة المنوفية.

استخدامات استخدام احمد حسن ابراهيم التبادل البحث الباحث

الأكثر قراءة

بقيمة 80 جنيهًا.. “الذهب” يواصل التراجع متأثرًا بقرار إعفاء الواردات

انخفاض أسهم شركات الذهب متأثرة بتراجع الأسعار بسبب جنى الأرباح

توريد 194036 طن قمح بمزارع الوادي الجديد

مصرع عامل تناول أقراص حفظ الغلال عن طريق الخطأ فى سوهاج

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطرق بكرداسة والمنطقة الصناعية

المشاط تهنئ الرئيس الجديد للبنك الدولى بمناسبة بدء مهام عمله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

محطة كهرباء غزة مهددة بالتوقف لنقص إمدادات الوقود.. وإسرائيل تمدد الطوارئ

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات