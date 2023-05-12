‏توصيات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لـ"صيدلة المنوفية"

اختتمت اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الصيدلة جامعة المنوفية الذي عُقِدَ على مدار يومين تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور هيثم ميمون عباس، عميد كلية الصيدلة، ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد دنيا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.

وأسفرت جلسات المؤتمر عن عدة توصيات مهمة منها ضرورة الاستفادة من المحاضرة التعريفية الخاصة بـ Prof. Fukami في هيئة تمويل الأبحاث اليابانية JSPS لنشر ثقافة التبادل العلمي بين جامعه المنوفيه والجامعات اليابانيه وذلك بنشر الشروط المطلوبه للطلاب والباحثين.

كما أوصى بالاستفادة من تقنية النانوتكنولوجي في المنتجات الصيدلية، والتي أوضحها الدكتور إبراهيم الشربيني، والتوسع في إدخالها في المناهج الدراسية والأبحاث العلميه نظرًا لأهميتها المستقبلية.

وأشار الدكتور هيثم ميمون، رئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر أوصى أيضًا بتشجيع الأبحاث الخاصة باكتشاف استخدامات علاجية أخرى لمركبات قديمة امنة FDA- Approved وذلك توفيرا لنفقات إكتشاف مواد جديدة مكلفة إلي جانب تشجيع الأبحاث العلمية للطلاب وصغار الباحثين القائمة علي إستخدام نباتات طبية لتلافي الآثار الجانبية للمركبات الكيميائية ، كما أكد المؤتمر علي ‏أهمية نشر ثقافة توثيق براءات الاختراع لجميع نتائج الأبحاث و ‏الإستفادة من تطبيقات الكيمياء الخضراء في بيئة نظيفة خالية من التلوث.

وأضاف الدكتور أحمد دنيا أن المؤتمر أوصي بضرورة ‏تطوير البرامج التدريسية على مستوى مرحلة البكالريوس والماجستير والدكتوراة لمواكبة التطور الهائل في مجال الصيدلة الإكلينيكية، و‏التوسع في عمل دورات تدريبية للصيادلة والخريجين في إطار التعليم الطبي المستمر لفتح مجالات جديدة لعمل الصيدلي، ومخاطبة وزارة التعليم العالي والنقابات العامة لإيجاد مجالات جديدة لعمل الصيدلي وتوصيفها وتقنينها وضرورة الاستفادة من الباحثين المصريين في الخارج في تطوير منظومة البحوث الصيدلية ومواكبة التطور الهائل في هذا المجال.

كما أوصى المؤتمر بمعرفة الاتجاهات البحثية في كلية الصيدلة جامعة برلين الحرة لإيجاد نقاط اهتمام مشتركة لإنشاء قنوات اتصال وتعاون مع كلية الصيدلة جامعة المنوفية.