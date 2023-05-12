الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 137 ألف طن قمح بصوامع وشون البحيرة

حصاد الذهب الأصفر
حصاد الذهب الأصفر

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتظام موسم حصاد وتوريد القمح بالمحافظة، الذي انطلق اعتبارًا من 8 أبريل المنقضي حتى نهاية أغسطس 2023، مشيرةً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام تبلغ ٣٣٥٨٣٠  فدانًا، وأن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح ٣٩ شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة استيعابية تتجاوز ٦٢٧ ألف طن، وأنها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة زراعيًا وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية في نسب التوريد العام الماضي، لافتةً إلى أنه تم توريد ١٣٧ ألف طن قمح محلي لشون وصوامع المحافظة.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على المراجعة الدورية لكل التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليميها للمزارعين، حيث تمت أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع استلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع، حيث تبدأ أعمال لجان استلام القمح بالشون والصوامع من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة مساءً في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة.

إجمالى المساحة المنزرعة اتخاذ كافة الإجراءات البنك الزراعي المصري الإجراءات اللازمة ل الإجراءات اللازمة اصف

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