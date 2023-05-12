الحوار الوطني: "تجمعنا أهداف مشتركة.. وباب المشاركة بالجلسات متاح للجميع"

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري بعض الإجابات علي الأسئلة المتعلقة بالاجتماعات والجلسات الخاصة بالحوار، وقدمت الصفحة شرحا مختصراً حول المساحات المشتركة التي ينطلق منه الحوار.

وكان السؤال كالتالي: ماهي المساحات المشتركة التي ينطلق منها الحوار؟

- وقال مجلس الأمناء في اجابته على هذا السؤال: “على الرغم من اختلافنا في الآراء والثقافات ووجهات النظر، ستظل تجمعنا دومًا مساحات مشتركة، مساحات مثل احتياجاتنا الإنسانية، مثل القيم اللي بتحركنا، مثل أهدافنا جميعا لتحقيق حياة أفضل في جميع النواحي ، مثل حبنا للوطن وحلمنا بمستقبل يليق بنا وببلدنا”.

وأضاف: “الحوار الوطني ينطلق من هنا، من الذي يجمعنا، واللي لا خلاف عليه قد نختلف في طريقة تحقيقه وهذا دور الحوار، أن نحدد الهدف ونقرر معًا بالتوافق كيف سيمكننا تحقيقه”.

كما أجاب مجلس الأمناء على سؤال متعلق بالفئات المشاركة في الجلسات، حيث تم التأكيد على أن كل جلسة من جلسات الحوار الوطني سيحضرها عدد من الأطراف المعنية والجهات الفاعلة في القضية التي سيتم مناقشتها خلال الجلسة، بالإضافة لممثلي الأحزاب منظمات المجتمع المدني المختلفة مع عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات مشاركه ومقترحات وعدد من الخبراء والباحثين في القضية أصحاب الرأي والخبرة.

وأكد مجلس الأمناء أن كل هؤلاء يجتمعون على مائدة حوار يديرها مقرر اللجنة المعنية بموضوع الجلسة في الحوار الوطني ومقرر المحور وعدد من أعضاء مجلس الأمناء وهو ما يؤكد أن الحضور غير مقتصر على فئة أو أشخاص بعينها وأن باب المشاركة في الجلسات ما زال متاح لجميع المصريين.

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