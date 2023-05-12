الحوار الوطني يوضح الفرق بين الاجتماعات التحضيرية والجلسات النقاشية

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري بعض الإجابات على الأسئلة المتعلقة بالاجتماعات والجلسات الخاصة بالحوار.

وقدمت الصفحة شرحا مختصراً بشأن الفرق بين الاجتماعات التحضيرية التي عقدت خلال الفترة الماضية والجلسات النقاشية المقرر انطلاقها الأحد.

أولاً: الفترة الماضية

_على مدار عام الحوار الوطني تقدم بخطى ثابتة نحو احتواء المجتمع بكل أطيافه ومكوناته في مسار تنموي واحد متفق عليه ومن أجل تحقيق ذلك كان يجب خلق مساحة حوار أمنة يستطيع كل مواطن من خلالها مشاركه آراءه وأفكاره ومقترحاته مهما كان انتمائه.

_هذا ما أنجزه أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الاجتماعات التحضيرية المنعقدة خلال الفترة الماضية وتم خلق هذه المساحة بأهدافها والقيم المنظمة لعملها والموضوعات التي تناقشها.

ثانياً: المرحلة القادمة

_المرحلة القادمة وهي الجلسات النقاشية، هي نقاشية مخصصة لكل قضية من القضايا التي سيناقشها الحوار الوطني ولأن تلك القضايا التي تم الاستقرار عليها وهي التي تمثل أولويه عند المواطن وتمس احتياجاته بشكل مباشر فالمواطن هو العنصر الفاعل في الجلسات الحوارية سواء مقدم مقترح أو من الفئات المعنية بالقضية أو ممثل لجهة فاعلة.



_استقبال كافة المقترحات من الجميع وكل مقترح مرحب به من غير إقصاء أو خطوط حمراء.

وأكد مجلس الأمناء بأنه حتى الآن ما زالت تقديم طلبات المشاركة أو إرسال المقترحات متاح في جميع لجان الحوار الوطني من جميع الجهات والفئات المختلفة.

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