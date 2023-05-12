الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فدية 10آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل الطفلة "رودينا" بقنا

جثة
جثة

تباشر الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، تحقيقاتها مع المتهمة بقتل الطفلة رودينا صاحبة الـ8 سنوات، بسبب سرقة قرطها الذهبي بقرية النجاحية بشرق النيل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عثرت على جثة طفلة رودينا محمد كامل، 8 سنوات، داخل جوال بقرية النجاحية في نجع حمادي.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة رودينا محمد كامل، 8 أعوام، داخل جوال بقرية النجاحية بنجع حمادي، بعد تغيبها منذ عصر أمس الخميس.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إمبابي، مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهمة في الواقعة، وهي إحدى جيران المجني عليها، وتخلصت من المتهمة خنقا ووضعت جثتها في جوال، ودفنتها في الرمال، في محاولة لإخفاء جربمتها.

وكشف شهود عيان داخل قرية النجاحية بنجع حمادي، أن المتهمة ظلت تبحث عن الطفلة مع أسرتها وأهالي القرية بعد تغيبها خلال ذهابها لدار تحفيظ القرأن الكريم، وذلك في محاولة منها لإبعاد أصابع الاتهام عنها، لافتًا أن احدي كاميرات المراقبة في القرية كشف خيوط الجريمة الأولية.

وتبين من التحريات أن أسرة المجني عليها تلقت مكالمة هاتفية من مجهول، طلب منهم مبلغ 10 ألاف جنيه نظير إبلاغ الأسرة عن مكان الطفلة، وبعد ذلك تم إغلاق الهاتف.

وكشفت التحريات، أن المتهمة استدرجت الطفلة إلى منزلها، وحاولت سرقة قرطها الذهبي، وبعدها تخلصت من الطفلة ووضعتها في جوال والقتها أعلى سطح المنزل، وخرجت شقيقة المتهمة تصرخ "الحقوا اختي ذبحت البنت" ليعثر الأهالي على جثة الطفلة المتغيبة، وتم التحفظ على المتهمة للتحقيق معها.

أجهزة الأمنية اسرتها استدرج اخل جوال أجهزة الأم اجهزة الامن

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