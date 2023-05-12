49 محضرًا للمخالفين فى مخابز ومحطات وقود بدمياط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، حملة موسعة استهدفت مركزي الزرقا وفارسكور، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لحركة السلع بالأسواق، والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة، والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بتلك المنظومة.

وأسفرت عن تحرير ٤٩ محضرًا للمخالفين، وذلك برصد مخالفات للمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وضرب وتجميع بطاقات المواطنين وعدم الإنتاج الفعلي، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه عدد من محطات الوقود ومستودعات الغاز؛ لعدم تشغيل وتعطيل جهاز القياس الآلى وإخفاء حجم الأرصدة الفعلية من المنتجات البترولية الموجودة بها، حيث تم التحفظ على ٢٠٠٠ لتر بنزين ٨ فى عهدة باطنية غير مرخصة.

على جانب آخر، تم التحفظ على ٢١٤ كجم من عبوات السكر بأحد فروع التعبئة، وذلك لوجود نقص وزن يقدر بـ٣٠جم فى المتوسط لكل كيلو، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفة.