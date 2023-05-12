الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى أبطال إفريقيا| كولر يعقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين بفندق الإقامة

كولر
كولر

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، في ختام الاستعداد لمباراة الترجي التي تقام في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويتحدث كولر مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية التي سبق تنفيذها خلال التدريبات ويرغب في تطبيقها خلال مباراة اليوم.

وقال كولر، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي عقد مساء أمس، إن المباراة تجمع بين فريقين كبيرين وبطلين في قارة إفريقيا، ومن المؤكد أنها ستكون مباراة صعبة في ظل طموح ورغبة الفريقين في البطولة بعد الوصول إلى الدور نصف النهائي.

وعلّق المدير الفني للأهلي على الغيابات في صفوف الترجي، مؤكدًا أن هناك غيابات في صفوف الفريقين ولكن لن تكون مؤثرة من وجهة نظره، وأن الفرق الكبيرة تستطيع التعامل مع الغيابات، كما أن الفريقين لديهما مدربان قادران على التعامل مع هذه المواقف.

وأضاف: الترجي فريق كبير، أي لاعب يرتدي قميصه يستطيع المشاركة، وقد يكون غياب لاعب أو اثنين مؤثرًا، لكن الجهاز الفني يستطيع التعامل معها من خلال البدائل داخل قائمة الفريق.

وواصل كولر حديثه: شاهدت مباريات لفريق الترجي، وهو فريق صعب ويضم خبرات، وسوف نحاول أن نستغل فرصنا في المباراة، وأعلم أن الترجي دائمًا ما يصل إلى أعلى مستويات له في بطولة إفريقيا، ودائمًا ما يكون متواجدًا في المراحل النهائية للبطولة، ويقوده مدير فني يمتلك الكثير من الخبرة الإفريقية.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد اختتم تدريباته الأخيرة، مساء أمس، على استاد رادس، والتي حدد خلالها السويسري مارسيل كولر ملامح تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي.

وقد حرص السفير المصري في تونس على مواصلة دعمه ومساندته الفريق من خلال التواجد في التدريبات.

السويسري مارسيل كولر الاهلى الترجي ذهاب نصف نهائى دورى الابطال رادس

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