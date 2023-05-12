الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ديمترى: كل شاشات التليفزيون تأتى من مصر لأوروبا وإفريقيا

بهاء ديمتري مقرر
بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني

قال بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن في الفترة الأخيرة، الشركات العالمية التي تعطي حقوق التصنيع للسيارات في مصر، كانت مجحفة فى حق السوق المصرية وسط المنطقة، لأنه سوق كبيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى: "لم يكن مسموحًا للشركات اليابانية المصنعة في مصرـ حق التصدير تحت نفس العلامة، ما أدى إلى حدوث تأثيرات له حتى الآن".

وأضاف: "صناعة الأجهزة الكهربائية، لدينا في مصر أكبر الشركات العالمية التي تنتج داخل مصر وتصدر خارجها للأسواق الأوروبية"، مرددًا: "كل شاشات التليفزيون تأتي من مصر لأوروبا وإفريقيا".

وتابع: "حجم المساهمة للصناعات الهندسية، في إجمال التصدير من المنتجات غير البترولية في مصر، يصل إلى 25 إلى 30%، عندنا صناعات هندسية، خاصة صناعة الأجهزة الكهربائية قوية جدًا في مصر".

وأكد بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن مصر بها صناعات قوية، ولكن بحاجة إلى سياسات تحفز المصنعين على العمل والتوسع ورفع الجودة ورفع الإنتاج.

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