أخبار الظهيرة| توقيع اتفاق بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" والأهلي يواجه الترجي التونسي

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول العديد من الأحداث التي شملت السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- القوى المدنية و"إيجاد" ترحب بتوقيع اتفاق جدة بين الجيش السودانى و"الدعم السريع"

أعربت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد"، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بتوقيع إعلان اتفاق جدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- توجيه الرئيس السيسى بتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر المعدنية يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوافر في مصر على الوجه الأمثل، فضلًا عن توجيهه بالاستمرار في مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- الليلة.. الأهلي يواجه الترجي التونسي في رادس وهدفه نهائي دورى الأبطال

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ضيفا على الترجي التونسي، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (حمادي العقربي) برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا (2022-2023) لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- خبير اقتصادي يوضح أسباب تذبذب أسعار الذهب في الفترة الحالية

يبحث المواطنون حالياً عن الملاذات الآمنة احفظ مدخراتهم، والتي كان من أبرزها الاستثمار في الذهب رغم تذبذب أسعاره في الأسواق لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- آخر تطورات الحالة الصحية لمطرب المهرجانات مسلم

كشفت مصادر لـ "الدستور" عن تفاصيل الحالة الصحية لمطرب المهرجان مسلم، بعد تعرضه لأزمة صحية نُقِل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، وأكدت المصادر استقرار الحالة الصحية للمطرب مسلم، حيث كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم فقط، ومن المقرر أن يغادر المستشفى اليوم عقب الاطمئنان على صحته لاستكمال القراءة (اضغط هنا)