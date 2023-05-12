آخر تطورات الحالة الصحية لمطرب المهرجانات مسلم

كشفت مصادر لـ "الدستور" عن تفاصيل الحالة الصحية لمطرب المهرجان مسلم، بعد تعرضه لأزمة صحية نُقِل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.

وأكدت المصادر استقرار الحالة الصحية للمطرب مسلم، حيث كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم فقط، ومن المقرر أن يغادر المستشفى اليوم عقب الاطمئنان على صحته.

وفي وقتٍ سابق، نشر مطرب المهرجات مسلم، صورة له أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "لا إله إلا الله، مع اقتراب موعد إطلاق أغنية إمبابة أجمل من باريس"، التي قدمها الفنان أحمد الفيشاوي.