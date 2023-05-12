الليلة.. الأهلى يواجه الترجى التونسى فى رادس وهدفه نهائى دورى الأبطال

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ضيفا على الترجي التونسي، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (حمادي العقربي) برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا (2022-2023).

وستقام المباراة بدون جمهور، تنفيذًا للعقوبة المفروضة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على نادي الترجي، بحرمانه من مشجعيه لأربع مباريات، من بينها مباراتان مع إيقاف التنفيذ، عقب شغب جماهير الفريق، خلال مباراته أمام ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدخل الفريق الأحمر، اللقاء وهدفه استغلال النشوة المحلية بعد الفوز بكأس السوبر المصري وأيضا الحالة الصعبة التي يمر بها فريق «باب سويقة» في الدوري التونسي بعد خسارته أمام كل من النادي الصفافسي والنادي الإفريقي.

في المقابل، يطمح الترجي، بقيادة نبيل معلول، لتحقيق المستحيل من أجل تدارك موقفه في الدوري وتفادي التعثر في دوري أبطال إفريقيا.

كولر يشدد على لاعبي الأهلي بضرورة الالتزام بالتركيز في المباراة

من جانبه، عكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد عدة جلسات مع لاعبي الفريق خلال المعسكر وقبل المباراة بساعات حرص خلالها على التشديد بضرورة الالتزام بالتركيز في مباراة الترجي وغلق ملف مباراة السوبر أمام بيراميدز، بكل ما شهدته من أحداث، مشيرًا إلى أن الجمهور لن يتذكر لقب السوبر المحلي ولكن سوف يصب غضبه على الفريق في حالة تحقيق أي نتيجة سلبية أمام بطل تونس.

وكشف مصدر مسئول أن السويسري شدد على اللاعبين أنه يتوجب على الفريق عدم استسهال مواجهة الترجي في تونس بعد قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحرمان جماهيره من حضور المباراة.

وأشار المصدر إلي أن كولر أكد أن غياب الجماهير ووجود بعض الإصابات في صفوف الترجي لن يسهل من مهمة الأهلي، كما يعتقد البعض، لأننا نواجه فريقا بشخصية البطل أيضا وسوف يخوض اللقاء من أجل مصالحة جماهيره.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي أكد أن الفريق التونسي يتحلى بعنصر الخبرة في البطولات الإفريقية، وهو ما سيجعله ندًا قويًا أمام الأحمر في مباراتي الذهاب والعودة ولابد من القتال أمامه وتحقيق أفضل نتيجة هنا ولا نفكر في لقاء الإياب.

وسيدير مباراة الليلة، طاقم تحكيم بقيادة الكيني بيترو أويرو كاماكو، بينما سيتولى الحكم الجزائري مصطفى غربال إدارة تقنية الفيديو ويساعده مقرن جوراري.