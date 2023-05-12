الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الليلة.. الأهلى يواجه الترجى التونسى فى رادس وهدفه نهائى دورى الأبطال

لاعبي الأهلي قبل
لاعبي الأهلي قبل مران أمس الخميس

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ضيفا على الترجي التونسي، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (حمادي العقربي) برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا (2022-2023).

وستقام المباراة بدون جمهور، تنفيذًا للعقوبة المفروضة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على نادي الترجي، بحرمانه من مشجعيه لأربع مباريات، من بينها مباراتان مع إيقاف التنفيذ، عقب شغب جماهير الفريق، خلال مباراته أمام ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدخل الفريق الأحمر، اللقاء وهدفه استغلال النشوة المحلية بعد الفوز بكأس السوبر المصري وأيضا الحالة الصعبة التي يمر بها فريق «باب سويقة» في الدوري التونسي بعد خسارته أمام كل من النادي الصفافسي والنادي الإفريقي.

في المقابل، يطمح الترجي، بقيادة نبيل معلول، لتحقيق المستحيل من أجل تدارك موقفه في الدوري وتفادي التعثر في دوري أبطال إفريقيا.

 كولر يشدد على لاعبي الأهلي بضرورة الالتزام بالتركيز في المباراة

من جانبه، عكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد عدة جلسات مع لاعبي الفريق خلال المعسكر وقبل المباراة بساعات حرص خلالها على التشديد بضرورة الالتزام بالتركيز في مباراة الترجي وغلق ملف مباراة السوبر أمام بيراميدز، بكل ما شهدته من أحداث، مشيرًا إلى أن الجمهور لن يتذكر لقب السوبر المحلي ولكن سوف يصب غضبه على الفريق في حالة تحقيق أي نتيجة سلبية أمام بطل تونس. 

وكشف مصدر مسئول أن السويسري شدد على اللاعبين أنه يتوجب على الفريق عدم استسهال مواجهة الترجي في تونس بعد قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحرمان جماهيره من حضور المباراة.

وأشار المصدر إلي أن كولر أكد أن غياب الجماهير ووجود بعض الإصابات في صفوف الترجي لن يسهل من مهمة الأهلي، كما يعتقد البعض، لأننا نواجه فريقا بشخصية البطل أيضا وسوف يخوض اللقاء من أجل مصالحة جماهيره. 

 وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي أكد أن الفريق التونسي يتحلى بعنصر الخبرة في البطولات الإفريقية، وهو ما سيجعله ندًا قويًا أمام الأحمر في مباراتي الذهاب والعودة ولابد من القتال أمامه وتحقيق أفضل نتيجة هنا ولا نفكر في لقاء الإياب. 

وسيدير مباراة الليلة، طاقم تحكيم بقيادة الكيني بيترو أويرو كاماكو، بينما سيتولى الحكم الجزائري مصطفى غربال إدارة تقنية الفيديو ويساعده مقرن جوراري.

الاهلى الترجي الترجي التونسي دورى ابطال افريقيا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نبيل معلول مارسيل كولر

الأكثر قراءة

مصر ترحب بتوقيع إعلان جدة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع

أحد أبناء قبائل مطروح: الحوار الوطني دعوة رائعة من الرئيس السيسي (فيديو)

بتكلفة 688 مليون جنيه.. تنفيذ 3 محطات مياه بقنا الجديدة

مصر الخامسة عالميًا فى الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية (فيديو)

حبس عاطل ابتز سيدة وهددها بنشر صور فاضحة بالجيزة

سيولة مرورية بالطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق في غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات

الصحة الفلسطينية: 30 شهيدًا حصيلة التصعيد الإسرائيلى ضد غزة